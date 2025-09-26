Игру «Динамо» в обороне при Карпине назвали «ужасной»

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Белов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Динамо» (2:3).
- Москвичи вели 3:0.
- «Динамо» занимает 6-е место.
- В следующем туре команда сыграет с «Локомотивом» (4 октября).
«Динамо» одерживает третью победу подряд.
Но как же ужасно команда играет в обороне. Уже на пятой минуте Осипенко вывел один на один Фернандо Костанцу. Почему Ильзат Ахметов оказался один перед штрафной? А Томас Галдамес почему на последних минутах выпрыгивает в чужой штрафной площади без помехи?
По три-четыре грубейших ошибки за матч в обороне…
Не удивлюсь, если нынешнее «Динамо» будет напоминать команду Марцела Лички образца сезона-2023/24 – весело в атаке и печально в обороне», – написал Белов.
Источник: телеграм-канал Константина Белова