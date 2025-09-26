Неутешительный прогноз Генича на будущее Станковича в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился, каким видит будущее «Спартака» при Деяне Станковиче.
«Отдельно взятый матч «Спартак» выиграет у любого соперника: у «Зенита», «Краснодара», ЦСКА. Всe зависит от настроя и того, как пойдет игра.
Но на дистанции, если у вас стоит задача стать чемпионом, Станкович обречен. Семь туров осенью в прошлом сезоне влюбили всех в Станковича», – сказал Генич.
- Тренера дисквалифицировали на месяц за агрессивное поведение.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
- У Станковича контракт до лета 2027 года.
Источник: «Матч ТВ»