Неутешительный прогноз Генича на будущее Станковича в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился, каким видит будущее «Спартака» при Деяне Станковиче.

«Отдельно взятый матч «Спартак» выиграет у любого соперника: у «Зенита», «Краснодара», ЦСКА. Всe зависит от настроя и того, как пойдет игра.

Но на дистанции, если у вас стоит задача стать чемпионом, Станкович обречен. Семь туров осенью в прошлом сезоне влюбили всех в Станковича», – сказал Генич.