  РПЛ. «Динамо» едва не упустило 3:0 против «Крыльев Советов» (3:2), победив 3-й раз подряд

РПЛ. «Динамо» едва не упустило 3:0 против «Крыльев Советов» (3:2), победив 3-й раз подряд

Сегодня, 19:59
7

«Динамо» в 10-м туре РПЛ победило на выезде «Крылья Советов». Москвичи едва не упустили преимущество в три мяча.

У «Динамо» забил бывший нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев.

У «Крыльев Советов» 1+1 оформил экс-игрок сборной России Ильзат Ахметов.

«Динамо» поднялось на седьмое место. «Крылья Советов» остались десятыми.

Россия. Премьер-лига. 10 тур
Крылья Советов - Динамо - 2:3 (0:3)
Голы: 0:1 - Д. Фомин, 9; 0:2 - Бителло, 24; 0:3 - И. Сергеев, 34; 1:3 - И. Ахметов, 59; 2:3 - Т. Галдамес, 88.
Таблица турнира Календарь турнира

«Динамо» уличили в застое при Карпине
Адиев отреагировал на поражение «Крыльев» от «Динамо»: «Судья не справился» 2
Обзор матча «Крылья Советов» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Крылья Советов
avis
1758906332
Это не Динамо выиграло, это КС проиграли. Игры у Динамо нет. Мыслит только Бителло, остальные бей-беги с ужасной техникой. Выхода из обороны нет, п/з отсутствует, напы пустые и голодные. Перспектив не проглядывается...
Ответить
DVOK68
1758906351
Рядом с крыльями любой клуб мадридский Реал)
Ответить
Legion-o
1758907600
Странно, что не упустили.
Ответить
VVM1964
1758907693
Динамо могЁт !)...
Ответить
slavа0508
1758907959
Как всегда верим !!!
Ответить
