РПЛ. «Динамо» едва не упустило 3:0 против «Крыльев Советов» (3:2), победив 3-й раз подряд

«Динамо» в 10-м туре РПЛ победило на выезде «Крылья Советов». Москвичи едва не упустили преимущество в три мяча.

У «Динамо» забил бывший нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев.

У «Крыльев Советов» 1+1 оформил экс-игрок сборной России Ильзат Ахметов.

«Динамо» поднялось на седьмое место. «Крылья Советов» остались десятыми.