РПЛ. «Динамо» едва не упустило 3:0 против «Крыльев Советов» (3:2), победив 3-й раз подряд

«Динамо» в 10-м туре РПЛ победило на выезде «Крылья Советов». Москвичи едва не упустили преимущество в три мяча.
У «Динамо» забил бывший нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев.
У «Крыльев Советов» 1+1 оформил экс-игрок сборной России Ильзат Ахметов.
«Динамо» поднялось на седьмое место. «Крылья Советов» остались десятыми.
Россия. Премьер-лига. 10 тур
Крылья Советов - Динамо - 2:3 (0:3)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Д. Фомин, 9; 0:2 - Бителло, 24; 0:3 - И. Сергеев, 34; 1:3 - И. Ахметов, 59; 2:3 - Т. Галдамес, 88.
Источник: «Бомбардир»