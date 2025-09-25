Генич ответил, заслужил ли Дембеле «Золотой мяч»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил итоги церемонии вручения «Золотого мяча». Награда досталась Усману Дембеле.

Француз стал победителем голосования, опередив вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

В сезоне-2024/25 Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ.

Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.

– Заслуженно ли Усман Дембеле выиграл «Золотой мяч»?

– В том формате, в котором существует «Золотой мяч», и рядом с теми конкурентами, которые его окружали, наверное, заслуженно.

Моим кандидатом был Рафинья, болел за него. Но вот что меня больше всего удивило в голосовании, помимо Доннаруммы на девятом месте и Рафиньи на пятом, потому что Рафинья был мой кандидат, кандидат от моего дома, так скажем, – это, конечно же, 11-е место Педри.

Расстроился, что Ямаль не выиграл, а потом думаю: ну, вот у него уже два маленьких «Золотых мяча» лучшего молодого игрока, и он получил бы большой «Золотой мяч» – мог бы прямо там закончить в этом парижском зале.