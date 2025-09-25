Введите ваш ник на сайте
Генич ответил, заслужил ли Дембеле «Золотой мяч»

Сегодня, 15:47
3

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил итоги церемонии вручения «Золотого мяча». Награда досталась Усману Дембеле.

  • Француз стал победителем голосования, опередив вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.
  • В сезоне-2024/25 Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ.
  • Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.

– Заслуженно ли Усман Дембеле выиграл «Золотой мяч»?

– В том формате, в котором существует «Золотой мяч», и рядом с теми конкурентами, которые его окружали, наверное, заслуженно.

Моим кандидатом был Рафинья, болел за него. Но вот что меня больше всего удивило в голосовании, помимо Доннаруммы на девятом месте и Рафиньи на пятом, потому что Рафинья был мой кандидат, кандидат от моего дома, так скажем, – это, конечно же, 11-е место Педри.

Расстроился, что Ямаль не выиграл, а потом думаю: ну, вот у него уже два маленьких «Золотых мяча» лучшего молодого игрока, и он получил бы большой «Золотой мяч» – мог бы прямо там закончить в этом парижском зале.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Дембеле Усман Рафинья Генич Константин
bset
1758804925
Журналюхи кликбейт пропустили. Надо было новость назвать "Генич сказал, что Ямалю не нужен золотой мяч, потому что у него уже есть два маленьких"
Ответить
...уефан
1758807122
...сам Генич снизошёл до согласия и одобрения вручения Дембеле награды...
Ответить
subbotaspartak
1758807469
Они друг у дружки спрашивают и отвечают?
Ответить
