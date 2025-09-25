Станкович задержался с выходом на тренировку «Спартака»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич объяснил, почему главный тренер команды Деян Станкович задержался перед выходом на тренировку в четверг.

«Наш главный тренер всегда первый во всем. Так что он задержался не из‑за холода. Мы задержались, потому что кое‑что обсуждали. Что касается холодов, мы тоже приехали не из южной страны и к этому привыкли.

Не думаю, что можно говорить о сюрпризах [от «Пари НН»]. Мы прекрасно знаем, как играет соперник. А они – как играем мы. В этом отношении равенство. Каждый матч – новая история, каждая игра что‑то новое принесет», – сказал Сакич.