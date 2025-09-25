Введите ваш ник на сайте
Станкович задержался с выходом на тренировку «Спартака»

Сегодня, 15:18
2

Тренер «Спартака» Ненад Сакич объяснил, почему главный тренер команды Деян Станкович задержался перед выходом на тренировку в четверг.

«Наш главный тренер всегда первый во всем. Так что он задержался не из‑за холода. Мы задержались, потому что кое‑что обсуждали. Что касается холодов, мы тоже приехали не из южной страны и к этому привыкли.

Не думаю, что можно говорить о сюрпризах [от «Пари НН»]. Мы прекрасно знаем, как играет соперник. А они – как играем мы. В этом отношении равенство. Каждый матч – новая история, каждая игра что‑то новое принесет», – сказал Сакич.

  • Игра «Спартак»«Пари НН» в 10-м туре РПЛ пройдет 28 сентября и начнется в 19:30 мск.
  • КДК РФС ранее дисквалифицировал Станковича на месяц за нецензурную брань в адрес главного судьи матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) Егора Егорова.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Пари НН Спартак Станкович Деян
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1758803318
..."Мы знаем...", "Они знают..." Чё ты мелешь? Как вы будете играть не знают, не только нижегородцы, но и вы все сами, да и нас за лохов наперсточных держите...
Ответить
Интерес
1758803576
Что значит "задержался" и почему надо об этом весь свет извещать-непонятно.Мужик в куртке парковщика-заправщика Лукойла справится с этой "проблемой" отсутствия Станка у станка, некоторое время.
Ответить
