Угальде высказался об отставке Станковича из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде выразил надежду, что Деян Станкович продолжит работу в роли главного тренера команды.

«Я футболист, моe дело играть. Не хочу рассуждать о всех этих слухах, моe дело – играть и помогать команде побеждать. Но безусловно, мы хотим, чтобы Станкович продолжал работать с командой», – сказал Угальде.