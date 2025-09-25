Угальде высказался об отставке Станковича из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде выразил надежду, что Деян Станкович продолжит работу в роли главного тренера команды.
«Я футболист, моe дело играть. Не хочу рассуждать о всех этих слухах, моe дело – играть и помогать команде побеждать. Но безусловно, мы хотим, чтобы Станкович продолжал работать с командой», – сказал Угальде.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 15 очками после 9 туров.
- 23-летний нападающий Манфред Угальде провел в этом сезоне 11 матчей за красно-белых, забил 3 гола.
Источник: «Советский спорт»