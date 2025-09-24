КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» болельщиками «Краснодара»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит скандирование болельщиками «Краснодара» кричалок в адрес судей и «Зенита».

Во время игры 9-го тура РПЛ между командами болельщики «быков» скандировали: «Зенит» не может – судья поможет».

«По матчу «Краснодар» – «Зенит» рассмотрим скандирование болельщиками домашней команды данной кричалки», – сказал Григорьянц.