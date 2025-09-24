Введите ваш ник на сайте
  КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» болельщиками «Краснодара»

КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» болельщиками «Краснодара»

Сегодня, 14:18
2

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит скандирование болельщиками «Краснодара» кричалок в адрес судей и «Зенита».

Во время игры 9-го тура РПЛ между командами болельщики «быков» скандировали: «Зенит» не может – судья поможет».

«По матчу «Краснодар» – «Зенит» рассмотрим скандирование болельщиками домашней команды данной кричалки», – сказал Григорьянц.

  • Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит скандирование болельщиками хозяев кричалки «Зенит» – позор российского футбола».
  • Петербургский клуб одержал победу в матче со счетом 2:0.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Григорьянц Артур
Комментарии (2)
Интерес
1758713850
Интересно,если в Питере начнут скандировать "Спартак"-позор российского футбола, то к ним применят штраф???
Ответить
Skull_Boy
1758713869
Зенит ПОЗОР российского футбола
Ответить
