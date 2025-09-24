Ситуацию в «Спартаке» сравнили с «Палатой № 6»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев сравнил «Спартак» с героями Антона Чехова.

– Как из зарубежного далека смотрится РПЛ?

– Я воспитан другим поколением. Общался с Бесковым, Якушиным, мои кумиры – Яшин, Численко, Аничкин, Валерий Маслов. А нынешняя публика вызывает иронию.

Да, можно и в бочке дегтя найти ложку меда. «Краснодар» выиграл золото, прекрасно проводит этот сезон и заслуживает положительной оценки. Чего не скажешь о «Спартаке», где происходящее напоминает «Палату № 6». А сам Станкович, судя по его поведению, рискует повторить судьбу доктора Рагина.

Мое любимое «Динамо» превращается в медийный актив. Шума вокруг много, но нет ни игры, ни результата. Вот если бы клуб выступал в лиге, где в соперниках «Амкал», BrokeBoys и 2Drots, тогда наконец-то стал бы чемпионом. В РПЛ до этого еще очень далеко.

Огорчает, что люди, которых я высоко оценивал как менеджеров, постепенно растворяются в системе. Например, Александр Алаев вынужден подчиняться правилам, которые теперь доминируют. В целом же сегодня наш чемпионат и его персонажи – это стаффаж. Второстепенные фигуры на полотне мирового футбола.