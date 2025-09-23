Титов дал оценку работе Карпина в «Динамо»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о результатах «Динамо» под руководством Валерия Карпина.
- Московская команда набрала 12 очков в 9 турах РПЛ.
- Они занимают 8-е место в таблице лиги.
«Как я оцениваю работу Карпина в «Динамо»? Не могу сделать это в полной мере, потому что не нахожусь в команде. А так, ну, пока не очень.
Но это один из лучших наших наставников, тренер сборной России. Ждем, смотрим. Думаю, у него будут какие-то идеи, как все исправить», – заявил Титов.
Источник: «РБ Спорт»