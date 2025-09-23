Кисляк рассказал о своей вредной привычке

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признался, что любит еду из «Макдональдса».
– Какие у Матвей Кисляка вредные привычки?
– Я люблю «Макдональдс». Но в сезоне стараюсь его не есть, честно скажу. Последний раз ел в летнем отпуске.
– Если ты съешь «Макдональдс», тебе клуб что-то будет за это говорить?
– Ну, я когда кушаю «Макдональдс», не скидываю фотку (смеется).
– Хорошо, вот если клуб узнает?
– Если клуб узнает, я думаю, нет [не будет ничего говорить]. Это же не распитие алкоголя. Понятное дело, если бы я, может быть, с лишним весом был и кто-то бы узнал, наверное, что-то было бы, может, упрек какой-то.
- Сеть ресторанов «Макдональдс» работала в СССР, а затем в России с 1990 по 2022 годы. После ухода американской компании в ее бывших помещениях начали открываться рестораны сети «Вкусно и точка».
- 20-летний Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 14 матчей, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
Источник: YouTube-канал «Свободный Стиль»