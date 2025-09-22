Станковича назвали тупиком для «Спартака»

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

Победа «Спартака» получилась волевой.

Дубль у Манфреда Угальде.

Следующий соперник «Спартака» – «Пари НН».

«Знаете, что меня расстроило больше всего в матче с «Крыльями»? Нет, это не игра команды, не замены, не явный саботаж тренерского штаба, который делает всe, чтобы их уволили как можно скорее. Меня расстроил баннер на трибуне болельщиков в поддержку Деяна Станковича. Хочется задать вопрос тем, кто этот баннер принeс на стадион: «Ребята, а вы реально довольны тем, что происходит?».

Сумбурная победа над самарцами не убедила меня в том, что тренерский штаб знает, что делает, а скорее наоборот. Я увидел полное отсутствие какой-либо тактической мысли. Повезло, что дорогостоящие легионеры «Спартака» всe-таки выше уровнем, чем игроки «Крыльев». Победа – заслуга футболистов. Тренеры тут ни при чeм.

Думаю, после матча с «Крыльями» всe стало понятно даже тем, кто до последнего отрицал негатив, пытался разглядеть что-то позитивное и верил в текущий проект «Спартака». Лично меня пугает не сама перспектива смены тренера, а кандидатура того человека, который будет выбирать нового коуча для красно-белых.

Очевидно, что Кахигао попытается притащить своего тренера, чтобы продолжить тратить деньги «Лукойла» дальше, но стоит ли доверять ему в этом, если Фрэнсис до последнего поддерживает кандидатуру Станковича? Есть ощущение, что спортивный директор «Спартака» не обладает достаточной компетенцией в выборе игроков; усилить команду ему, как кажется, не удалось.

Помните, как нам рассказывали, что Заболотный будет выигрывать весь верх при навалах? А как сладки были речи о том, что Ливай Гарсия ещe обязательно раскроется? А зачем взяли двух новых ЦЗ при том, что справа в обороне безальтернативно играет Денисов?

Руководство «Спартака» ждeт непростое время. После победы над «Крыльями» Кахигао будет убеждать боссов клуба, что Станкович должен работать дальше (может, баннер на трибуне его рук дело?), но серба в команде быть не должно. Он – тупик для красно-белых.

Не верьте игрокам, которые говорят, что довольны работой с тренером: ничего другого они сказать не могут», – написал Алланазаров.