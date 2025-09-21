Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Крыльями Советов»

Ненад Сакич, тренер «Спартака», поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

Дубль оформил Манфред Угальде.

«Спартак» уступал после 1-го тайма.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович пропускал встречу из-за дисквалификации.

«В целом мы провели хороший матч за исключением момента с пропущенным голом. Команда продемонстрировала характер, показала волевые качества, особенно во втором тайме. Возможно, в первом тайме не всe получилось, были сложности с завершающими передачами, но во втором тайме ребята добавили, одержали заслуженную победу.

Что касается двойных замен в первом тайме и перерыве, ошибки бывают, это часть процесса. В любом случае мы верили в тех ребят, которых выпустили в стартовом составе. Футбол – сложная штука, на поле может произойти всe что угодно. Но мы верим в ребят. В заявке есть 23 футболиста, если кто‑то на поле по каким‑то причинам не показывает то, что нужно и что мы требуем, происходят замены. Здесь никакой драмы нет.

Очень рад за Угальде, ему действительно было непросто. Был определенный период без голов. Думаю, эти мячи помогут ему обрести уверенность, силу, чтобы прогрессировать и расти дальше. Что касается Маркиньоса, мы точно не знаем, что произошло и насколько травма серьезная. Надеемся, она не серьезная», – сказал Сакич.