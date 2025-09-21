В Испании раскрыли состав делегации «Барселоны» на церемонию вручения «Золотого мяча»

Стало известно, кто из «Барселоны» отправится в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча».
Нового обладателя награды объявят в понедельник, 22 сентября.
Во французскую столицу не поедут Педри и Роберт Левандовски, которые попали в топ-30 претендентов.
В делегацию «Барсы» войдут:
- Ламин Ямаль
- Рафинья
- Пау Кубарси
- тренер Ханс-Дитер Флик
- президент Жоан Лапорта
- несколько футболисток, включая последних обладательниц женского «Золотого мяча» Алексию Путельяс и Айтану Бонмати.
Источник: Mundo Deportivo