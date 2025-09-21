В Испании раскрыли состав делегации «Барселоны» на церемонию вручения «Золотого мяча»

Стало известно, кто из «Барселоны» отправится в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча».

Нового обладателя награды объявят в понедельник, 22 сентября.

Во французскую столицу не поедут Педри и Роберт Левандовски, которые попали в топ-30 претендентов.

В делегацию «Барсы» войдут: