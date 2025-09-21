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  • В Испании раскрыли состав делегации «Барселоны» на церемонию вручения «Золотого мяча»

В Испании раскрыли состав делегации «Барселоны» на церемонию вручения «Золотого мяча»

21 сентября 2025, 01:38
2

Стало известно, кто из «Барселоны» отправится в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча».

Нового обладателя награды объявят в понедельник, 22 сентября.

Во французскую столицу не поедут Педри и Роберт Левандовски, которые попали в топ-30 претендентов.

В делегацию «Барсы» войдут:

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Рафинья Ямаль Ламин Кубарси Пау Флик Ханс-Дитер Лапорта Жоан
Комментарии (2)
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Foxitkuban
1758425855
А у БомбарДЫРА как всегда кто-то что-то "раскрыл". Заголовки явно пишет какой-то любитель детективов и ментовских сериалов.
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САНЁК17
1758439762
Мероприятия для телок, пусть едет:)
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