РПЛ раскритиковали за расписание матчей

Блогер Михаил Борзыкин недоволен расписанием 9-го тура РПЛ.

«Как тут не передать очередной привет нашим драгоценным организаторам, которые снова сделали так, что в субботу смотреть практически нечего, зато в воскресенье весь день придется провести за монитором.

Никак не получается понять, что мешает интересные матчи, на которые большой спрос, разводить по дням. Для удобства болельщиков. И это еще повезло, что игру ЦСКА в Сочи вынесли на понедельник.

Например, сегодня можно было провести центральный матч тура «Краснодар» – «Зенит». Но вместо футбола наблюдаем, как Артем Чистяков на пустом стадионе в Саранске то и дело бегает смотреть мультики», – написал Борзыкин.