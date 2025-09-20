Введите ваш ник на сайте
РПЛ раскритиковали за расписание матчей

Сегодня, 17:25
5

Блогер Михаил Борзыкин недоволен расписанием 9-го тура РПЛ.

«Как тут не передать очередной привет нашим драгоценным организаторам, которые снова сделали так, что в субботу смотреть практически нечего, зато в воскресенье весь день придется провести за монитором.

Никак не получается понять, что мешает интересные матчи, на которые большой спрос, разводить по дням. Для удобства болельщиков. И это еще повезло, что игру ЦСКА в Сочи вынесли на понедельник.

Например, сегодня можно было провести центральный матч тура «Краснодар»«Зенит». Но вместо футбола наблюдаем, как Артем Чистяков на пустом стадионе в Саранске то и дело бегает смотреть мультики», – написал Борзыкин.

  • 9-й тур продлится 3 дня.
  • Эта неделя – кубковая.
  • В РПЛ лидирует «Краснодар».

Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Интерес
1758379392
Даже Борзыкину тут трудно что возразить.
Ответить
Mirak92
1758380969
Зениту просто дали отдохнуть побольше, все легко и просто Надеюсь Быки в шапку набросают
Ответить
Semenycch
1758380995
Он все по делу сказал! Чиновники, как глисты, ни мозгов ни совести не имеют по определению, важно только присосаться к потокам.
Ответить
