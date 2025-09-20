РПЛ раскритиковали за расписание матчей

Блогер Михаил Борзыкин недоволен расписанием 9-го тура РПЛ.
«Как тут не передать очередной привет нашим драгоценным организаторам, которые снова сделали так, что в субботу смотреть практически нечего, зато в воскресенье весь день придется провести за монитором.
Никак не получается понять, что мешает интересные матчи, на которые большой спрос, разводить по дням. Для удобства болельщиков. И это еще повезло, что игру ЦСКА в Сочи вынесли на понедельник.
Например, сегодня можно было провести центральный матч тура «Краснодар» – «Зенит». Но вместо футбола наблюдаем, как Артем Чистяков на пустом стадионе в Саранске то и дело бегает смотреть мультики», – написал Борзыкин.
- 9-й тур продлится 3 дня.
- Эта неделя – кубковая.
- В РПЛ лидирует «Краснодар».
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина