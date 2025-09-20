Черчесов прокомментировал вырванную победу над «Пари НН»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

Грозненцы забили решающий гол на 90+4 минуте.

Защитник «Ахмата» Надер Гандри признан лучшим в матче.

При Станислава Черчесове «Ахмат» в РПЛ не проигрывает (6 матчей).

«Ожидали, что матч получится тяжелым. Мы видим лигу, изучаем соперников. «Пари НН» потихоньку прибавляет. Довольны, что выиграли, но не хотели доводить до последней минуты. Мы играли на порядок лучше, но в футболе бывает так часто», – сказал Черчесов.