Ткаченко подтвердил интерес к Гладышеву в Европе: «Несколько директоров почти со слезами говорили, что не могут сделать сделку»

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что к нему обращались по поводу потенциального трансфера Ярослава Гладышева из «Динамо».

«В Европе понимают, что длительность серии Гладышева не очень релевантна, но профиль Ярика – правый нападающий с левой ногой, готовый к большому количеству спринтов – то, что нужно.

Его чемпионат – Бундеслига. Несколько спортивных директоров почти со слезами говорили: «Мы не можем сделать сделку». То же самое было в разговоре с Флораном Гисольфи, спортивным директором «Сандерленда», в последние дни трансферного окна», – заявил Ткаченко.