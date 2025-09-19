Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Ткаченко подтвердил интерес к Гладышеву в Европе: «Несколько директоров почти со слезами говорили, что не могут сделать сделку»

Сегодня, 14:28

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что к нему обращались по поводу потенциального трансфера Ярослава Гладышева из «Динамо».

«В Европе понимают, что длительность серии Гладышева не очень релевантна, но профиль Ярика – правый нападающий с левой ногой, готовый к большому количеству спринтов – то, что нужно.

Его чемпионат – Бундеслига. Несколько спортивных директоров почти со слезами говорили: «Мы не можем сделать сделку». То же самое было в разговоре с Флораном Гисольфи, спортивным директором «Сандерленда», в последние дни трансферного окна», – заявил Ткаченко.

  • 22-летний Гладышев из-за травмы не играет со 2 августа.
  • В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 39 матчах за «Динамо».

Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Динамо Гладышев Ярослав
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...короче
1758283915
...какой очаровательный разгон)...
Ответить
