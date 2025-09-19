Станковича уличили в тренерской бездарности

Колумнист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Никитин поделился мнением о главном тренере команды Деяне Станковиче.

Накануне «Спартак» проиграл в кубковом матче «Ростову» (1:2).

Станкович в команде год.

В 12 матчах сезона у «Спартака» 5 побед.

«Есть мнение, что Деяна Станковича надо подержать до зимы, а там уж поменять.

Нет, друзья, если результата и в РПЛ не будет, то увольнять его надо уже в октябрьскую паузу.

Слова Станковича на пресс-конференции – уже даже не стеб, а просто импульсы, колеблющие воздух пресс-зала. Надо что-то сказать? Я скажу.

Нам чего-то, кажется, не хватило во втором тайме. А соперник, кажется, в чем-то прибавил.

Уже давно понял, что в Станковиче нет ни тренерского гения, ни тактической глубины, ни способности доходчиво объяснять идеи.

Но объяснять поражения местоимениями – это стиль. Дурной.

В общем, по Станковичу: если «Спартак» не снесет «Крылья» в воскресенье, я для себя все решу. Надеюсь, в клубе тоже сделают окончательные выводы.

И увольнять надо в паузу на сборные, чтобы у нового специалиста не случилось песен про зимнюю «адаптацию» и «знакомство с командой». Лучше всего с командой знакомиться в боевых условиях – знакомство ближе и быстрее происходит. Это практикой проверено.

А еще практикой проверено, что Деян Станкович для меня пока – главное разочарование 2025 года», – написал Никитин.