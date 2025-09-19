В «Спартаке» составили список кандидатов на замену Станковичу

Руководство «Спартака» готовится к потенциальной отставке главного тренера Деяна Станковича.

«В клубе составлен шорт-лист потенциальных кандидатов, но в совете директоров и самом клубе пока нет единого мнения по перспективам сербского специалиста в «Спартаке».

При этом серьезное недовольство работой и результатами Станковича в руководстве «Спартаке» присутствует», – написал источник.