Болельщику пришлось вернуть игроку «Ахмата» подаренную футболку

С защитником «Ахмата» Надером Гандри произошел забавный случай в концовке кубкового матча с «Зенитом».

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы одержали домашнюю победу со счетом 2:1 благодаря дублю Александра Соболева.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» досрочно вышел в 1/4 финала Пути РПЛ с 1-го места в группе.

Гандри получил красную карточку на 95-й минуте, после чего ушел в подтрибунное помещение, бросив игровую футболку болельщику.

Судья Рафаэль Шафеев после подсказки ВАР отменил удаление тунисца. Тому пришлось возвращаться на поле и просить подаренную майку обратно.