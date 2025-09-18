Болельщику пришлось вернуть игроку «Ахмата» подаренную футболку

С защитником «Ахмата» Надером Гандри произошел забавный случай в концовке кубкового матча с «Зенитом».
- Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Петербуржцы одержали домашнюю победу со счетом 2:1 благодаря дублю Александра Соболева.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Зенит» досрочно вышел в 1/4 финала Пути РПЛ с 1-го места в группе.
Гандри получил красную карточку на 95-й минуте, после чего ушел в подтрибунное помещение, бросив игровую футболку болельщику.
Судья Рафаэль Шафеев после подсказки ВАР отменил удаление тунисца. Тому пришлось возвращаться на поле и просить подаренную майку обратно.
Источник: «Матч ТВ»