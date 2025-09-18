Семак остался недоволен решением судей из-за отмены гола Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об одном из эпизодов домашнего матча FONBET Кубка России с «Ахматом» (2:1).

Нападающий петербуржцев Александр Соболев забил гол на 24-й минуте. Однако после подсказки ВАР главный арбитр Рафаэль Шафеев отменил взятие ворот, зафиксировав в фазе атаки положение «вне игры» у футболиста «Зенита» Ярослава Михайлова.

«Я не понимаю этот гол [отмену], Михайлов, даже если был «вне игры», никак не участвовал в эпизоде, не мешал, никого не блокировал. Для меня это загадка», – сказал Семак.