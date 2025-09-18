Черчесов прокомментировал эпизод с отмененным удалением игрока «Ахмата» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов оценил момент с Надером Гандри.

Защитника удалили в концовке кубкового матча с «Зенитом» (1:2).

Тунисец ушел в подтрибунное помещение, бросив игровую футболку болельщику.

Судья Рафаэль Шафеев после подсказки ВАР отменил удаление.

Гандри пришлось возвращаться на поле и просить подаренную майку обратно.

После матча он снова отдал футболку болельщику.

– Были у вас такие случаи?

– Не было. У нас раньше не было ВАР. Если у нас удаляли, то, во‑первых, знали за что, во‑вторых, никто и никого никуда не возвращал. Пусть они сами уже разбираются.

– Вы понимали, за что была показана красная карточка?

– Я же видел, что ничего не было. Но судья тоже живой человек. Старался, работал, ошибался, что делать.