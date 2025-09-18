Черчесов прокомментировал эпизод с отмененным удалением игрока «Ахмата» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов оценил момент с Надером Гандри.
- Защитника удалили в концовке кубкового матча с «Зенитом» (1:2).
- Тунисец ушел в подтрибунное помещение, бросив игровую футболку болельщику.
- Судья Рафаэль Шафеев после подсказки ВАР отменил удаление.
- Гандри пришлось возвращаться на поле и просить подаренную майку обратно.
- После матча он снова отдал футболку болельщику.
– Были у вас такие случаи?
– Не было. У нас раньше не было ВАР. Если у нас удаляли, то, во‑первых, знали за что, во‑вторых, никто и никого никуда не возвращал. Пусть они сами уже разбираются.
– Вы понимали, за что была показана красная карточка?
– Я же видел, что ничего не было. Но судья тоже живой человек. Старался, работал, ошибался, что делать.
Источник: «Матч ТВ»