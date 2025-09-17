Лига чемпионов. «ПСЖ» разгромил «Аталанту» (4:0), «Интер» обыграл «Аякс» (2:0)

Финалисты прошлого сезона Лиги чемпионов стартовали с побед в общем этапе.

«ПСЖ» одержал крупную домашнюю победу над «Аталантой» – 4:0. Хвича Кварацхелия стал автором второго гола.

«Интер» на выезде был сильнее «Аякса» – 2:0. Дубль оформил Маркус Тюрам. В обоих случаях ему ассистировал Хакан Чалханоглу.