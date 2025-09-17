Лига чемпионов. «ПСЖ» разгромил «Аталанту» (4:0), «Интер» обыграл «Аякс» (2:0)

Финалисты прошлого сезона Лиги чемпионов стартовали с побед в общем этапе.
«ПСЖ» одержал крупную домашнюю победу над «Аталантой» – 4:0. Хвича Кварацхелия стал автором второго гола.
«Интер» на выезде был сильнее «Аякса» – 2:0. Дубль оформил Маркус Тюрам. В обоих случаях ему ассистировал Хакан Чалханоглу.
Лига чемпионов. 1 тур
ПСЖ - Аталанта - 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Маркиньос, 3; 2:0 - Х. Кварацхелия, 39; 3:0 - Н. Мендеш, 51; 4:0 - Г. Рамуш, 90+1.
Незабитые пенальти: Б. Барколя, 44 - нет.
Аякс - Интер - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - М. Тюрам, 42; 0:2 - М. Тюрам, 47.
Источник: «Бомбардир»