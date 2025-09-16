Лига чемпионов. «Арсенал» победил «Атлетик» (2:0), ПСВ проиграл «Юниону» (1:3)

Стартовал общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/26.

В первых двух матчах победы одержали гостевые команды.

«Арсенал» обыграл «Атлетик» со счетом 2:0 – Леандро Троссард и Габриэль Мартинелли забили, а также ассистировали друг другу.

Дебютант турнира «Юнион СЖ» оказался сильнее ПСВ – 3:1.