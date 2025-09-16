Лига чемпионов. «Арсенал» победил «Атлетик» (2:0), ПСВ проиграл «Юниону» (1:3)

Стартовал общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/26.
В первых двух матчах победы одержали гостевые команды.
«Арсенал» обыграл «Атлетик» со счетом 2:0 – Леандро Троссард и Габриэль Мартинелли забили, а также ассистировали друг другу.
Дебютант турнира «Юнион СЖ» оказался сильнее ПСВ – 3:1.
Лига чемпионов. 1 тур
Атлетик - Арсенал - 0:2 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Г. Мартинелли, 72; 0:2 - Л. Троссард, 87.
ПСВ - Юнион СЖ - 1:3 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Д. Промис, 9 (с пенальти); 0:2 - А. Айт Эль-Хадж, 39; 0:3 - К. Мак Аллистер, 81; 1:3 - Р. ван Боммел, 90.
Источник: «Бомбардир»