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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Атлетик - Арсенал
Атлетик - Арсенал: обзор матча 16 сентября 2025
Атлетик
16.09.2025, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
72'
Г. Мартинелли
87'
Л. Троссард
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Арсенал
Завершен
90'
+1
Желтая карточка
Мартин Субименди
90'
Замена
Кристиан Нергор
️️️️➡️️
Нони Мадуэке
90'
Замена
Пьеро Хинкапе
️️️️➡️️
Риккардо Калафьори
90'
+6'
87'
ГОЛ! 0:2!
Леандро Троссард
Пас отдал
Габриэль Мартинелли
Желтая карточка
Микель Хаурегисар
85'
84'
Желтая карточка
Нони Мадуэке
Замена
Нико Серрано
️️️️➡️️
Унаи Гомес
81'
Замена
Алехандро Рего
️️️️➡️️
Микель Весга
81'
Травма
Унаи Гомес
80'
72'
ГОЛ! 0:1!
Габриэль Мартинелли
Пас отдал
Леандро Троссард
71'
Замена
Габриэль Мартинелли
️️️️➡️️
Эберечи Эзе
Замена
Горка Гурусета
️️️️➡️️
Ойан Сансет
68'
Замена
Юри Бершиче
️️️️➡️️
Адама Бойро
68'
65'
Замена
Леандро Троссард
️️️️➡️️
Виктор Дьекереш
Замена
Унаи Гомес
️️️️➡️️
Роберт Наварро
61'
45'
+3'
7'
Желтая карточка
Деклан Райс
(фол)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Арсенал
1
Давид Рая
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Габриэль
(К)
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Атлетик
26
Mikel Santos
ВР
27
Алекс Падилья
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
34
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
30
Алехандро Рего
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Арсенал
35
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
4-1-2-2-1
23
Симон
19
Бойро
4
Паредес
3
Вивиан
2
Горосабель
6
Весга
18
Хаурегисар
23
Наварро
8
Сансет
7
Беренгер
9
Уильямс
4-1-2-2-1
1
Рая
3
Москера
12
Тимбер
3
Габриэль
33
Калафьори
4
Райс
36
Субименди
23
Мерино
20
Мадуэке
10
Эзе
17
Дьекереш
19
Бойро
17
Бершиче
17
Бершиче
19
Бойро
6
Весга
30
Рего
30
Рего
6
Весга
23
Наварро
20
Гомес
20
Гомес
23
Наварро
Гомес
22
Серрано
22
Серрано
Гомес
8
Сансет
11
Гурусета
11
Гурусета
8
Сансет
33
Калафьори
3
Хинкапе
3
Хинкапе
33
Калафьори
20
Мадуэке
16
Нергор
16
Нергор
20
Мадуэке
10
Эзе
2
Мартинелли
2
Мартинелли
10
Эзе
17
Дьекереш
10
Троссард
10
Троссард
17
Дьекереш
Остались в запасе
Атлетик
Арсенал
26
Mikel Santos
ВР
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
35
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
26
Mikel Santos
ВР
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
21
Мароан Саннади
ЦФ
Остались в запасе
35
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
17
Вильям Салиба
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
11
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Атлетик - Арсенал
1
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
18
15
Офсайды
0
2
Количество передач
303
490
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.35
1.28
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17
Информация о матче
Главный судья:
Донатас Румшас
(Паланга)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Посещаемость:
51059
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