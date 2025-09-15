Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Криминалист рассказал, будут ли у Смолова проблемы в тюрьме из-за татуировок

Криминалист рассказал, будут ли у Смолова проблемы в тюрьме из-за татуировок

Вчера, 23:59
1

Криминалист Михаил Игнатов ответил, грозит ли что-то Федору Смолову в колонии из-за его многочисленных тату.

  • Футболист обвиняется в «умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести».
  • Ему грозит до трех лет лишения свободы.
  • В отношении Смолова избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

«Как правило, за вольные татуировки не предъявляют. Но если есть воровские звезды на плечах и на коленях, за это могут спросить.

Остальное никого не интересует: животные, машины, растения и так далее, это его личное дело, что надо было набивать.

Главное, чтобы не было воровских звезд. Тогда зададут вопросы и дадут время убрать их. Тем более Смолов – известный человек», – сказал криминалист.

Еще по теме:
Дзюба высказался о бое со Смоловым 4
Смолов снялся вместе со всемирно известной порнозвездой 9
«Интер Майами» проиграл «Шарлотт» (0:3), Месси повторил судьбу Смолова из 2018-го
Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Медиафутбол БроукБойз Смолов Федор
Комментарии (1)
До этого стойбища он не дойдёт. Ходатаев за него будет много.
