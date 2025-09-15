Криминалист рассказал, будут ли у Смолова проблемы в тюрьме из-за татуировок

Криминалист Михаил Игнатов ответил, грозит ли что-то Федору Смолову в колонии из-за его многочисленных тату.

Футболист обвиняется в «умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести».

Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В отношении Смолова избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

«Как правило, за вольные татуировки не предъявляют. Но если есть воровские звезды на плечах и на коленях, за это могут спросить.

Остальное никого не интересует: животные, машины, растения и так далее, это его личное дело, что надо было набивать.

Главное, чтобы не было воровских звезд. Тогда зададут вопросы и дадут время убрать их. Тем более Смолов – известный человек», – сказал криминалист.