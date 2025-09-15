Семин определил четырех фаворитов Лиги чемпионов

Российский тренер Юрий Семин назвал команды с наивысшими шансами выиграть ЛЧ-2025/26.

«Из лидеров Лиги чемпионов отмечу «Ливерпуль» и «Барселону».

«Ливерпуль» и до этого был силен, плюс такая трансферная кампания прошла летом, сейчас тоже в чемпионате Англии играют сильно.

«Барселона» стала опытнее, и у них много талантливых молодых футболистов, которые будут еще больше прогрессировать.

Также есть действующий победитель «ПСЖ», есть «Реал». Эти четыре команды будут главными фаворитами.

«Ливерпуль» поставил бы на первое место среди претендентов пока, но дальше все расставит турнир», – сказал Семин.