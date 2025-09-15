Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин определил четырех фаворитов Лиги чемпионов

Сегодня, 19:40

Российский тренер Юрий Семин назвал команды с наивысшими шансами выиграть ЛЧ-2025/26.

«Из лидеров Лиги чемпионов отмечу «Ливерпуль» и «Барселону».

«Ливерпуль» и до этого был силен, плюс такая трансферная кампания прошла летом, сейчас тоже в чемпионате Англии играют сильно.

«Барселона» стала опытнее, и у них много талантливых молодых футболистов, которые будут еще больше прогрессировать.

Также есть действующий победитель «ПСЖ», есть «Реал». Эти четыре команды будут главными фаворитами.

«Ливерпуль» поставил бы на первое место среди претендентов пока, но дальше все расставит турнир», – сказал Семин.

Еще по теме:
Семин предложил наказание Станковичу 8
Семин прокомментировал удаление Станковича в матче с «Динамо» 4
Семин сказал, что его удивляет в игре ЦСКА
Источник: ТАСС
Лига чемпионов Ливерпуль Барселона ПСЖ Реал Семин Юрий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоОпубликована сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored
19:50
Семин определил четырех фаворитов Лиги чемпионов
19:40
Канчельскис прокомментировал поведение Станковича
19:30
1
Умтити после отказа российским клубам объявил о завершении карьеры в 31 год
19:19
1
Агент Батракова отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
19:10
Селюк назвал трех самых эгоистичных тренеров РПЛ: «Они любят себя в футболе, а не футбол в себе»
19:00
6
Губерниев дал совет Станковичу, как вести себя спокойнее
18:40
3
Чемпион мира-2018 категорически отказался от трансфера в клуб РПЛ
18:30
2
Премьер-министр Испании выступил за отстранение израильских команд
18:18
2
Дзюба недоволен стартом нового сезона, несмотря на 6 голевых действий в 8 матчах
18:00
1
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Реал» – «Марсель»: во сколько прямая трансляция: 16 сентября 2025
09:15
Где смотреть матч «Ювентус» – «Боруссия» Д: во сколько прямая трансляция: 16 сентября 2025
09:13
Где смотреть матч «Атлетик» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 16 сентября 2025
09:09
ФотоСуперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов-2025/26
10 сентября
1
Сафонов, Головин, Чалов и еще 5 россиян заявлены на общий этап еврокубков
4 сентября
Букмекеры назвали трех главных фаворитов ЛЧ
3 сентября
Главные фавориты Лиги чемпионов-2025/26 по версии FourFourTwo
2 сентября
Вратарь «Кайрата» получил ценный подарок после выхода в основу ЛЧ
30 августа
«Манчестер Сити» предстоит сыграть в Заполярье в январе
30 августа
Известна дата матча «Кайрат» – «Реал»
30 августа
1
Полное расписание основного этапа Лиги чемпионов
30 августа
ФотоТренер «Кайрата» получил роскошный подарок после выхода команды в основу ЛЧ
30 августа
1
В Европе объяснили, в чем у «Кайрата» преимущество перед «Реалом»
30 августа
Алонсо высказался о предстоящем выезде «Реала» в Казахстан
30 августа
Аршавин самоиронично высказался о выходе «Кайрата» в основу ЛЧ
30 августа
2
Реакция Аршавина на выход «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов
30 августа
«Карабах» получит крупную сумму от президента Азербайджана за выход в общий этап ЛЧ
29 августа
4
В Казахстане отменили концерт Макса Коржа из-за участия «Кайрата» в Лиге чемпионов
29 августа
Тренер «ПСЖ» Энрике отреагировал на итоги жеребьевки ЛЧ: «Поражения и потеря очков станут нормой»
29 августа
«Обалдеть»: Мостовой оценил соперников «Кайрата» в Лиге чемпионов
29 августа
1
Реакция Винисиуса на жеребьевку Лиги чемпионов – «Реалу» попался «Кайрат»
29 августа
3
«Кайрат» обновит рекорд Лиги чемпионов
28 августа
Тренер «Кайрата» отреагировал на итоги жеребьевки ЛЧ
28 августа
1
ВидеоРеакция игроков «Кайрата» на матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
28 августа
10
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
28 августа
5
Тренер «Кайрата» – о выходе в общий этап ЛЧ: «Поддержка из России была мощная»
28 августа
3
В УЕФА приняли неожиданное решение по финалам Лиги чемпионов
28 августа
5
Рейтинг фаворитов Лиги чемпионов по версии Goal
28 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 