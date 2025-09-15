В «Зените» отрицают, что Жерсон несчастлив в России: «Просто у него такое выражение лица»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра прокомментировал слухи о нежелании полузащитника Жерсона выступать за петербургскую команду.
– В чем сила Жерсона?
– Это очень техничный футболист, который хорошо видит поле, передачами ведет игру в центре и действует на разных позициях.
Конечно, есть нюансы, которые нужно улучшать: взаимосвязи с партнерами, выполнение требований в обороне.
Но он способен дать то, что у нас немножко пропало, когда Вендел и Клаудиньо не играли. Все видно даже по тому, что он добавил во втором тайме игры с «Ростовом». Уверен, он нам очень поможет.
– Возникло впечатление, что у него очень сложный характер: ни из одного клуба не уходил без конфликта или скандала. Насколько большое внимание этому уделяли?
– Действительно, мы понимаем, что это за футболист, какой у него характер. У Жерсона были ситуации, когда он не совсем благополучно уходил из команд.
Но он был готов перейти к нам, перед трансфером я разговаривал и с ним, и с его представителем.
У него действительно было желание перейти в «Зенит» – это и выгодное предложение, и солидный клуб с хорошей инфраструктурой, о котором он многое знал от наших бразильских футболистов. Ему все это очень понравилось, поэтому он и перешел.
Считаю, ради некоторых игроков стоит рискнуть и посмотреть, как он здесь будет выглядеть. По качествам Жерсон – очень сильный игрок, который играл ведущую роль в самом большом клубе Бразилии.
Будем надеяться, что вести себя будет соответствующе. Это действительно классный футболист, но ему нужно помогать и поддерживать, чтобы он смог показывать максимум здесь.
– Очевидно, Жерсон показывает не тот футбол, которого от него ждали. В чем причина?
– Это адаптация. Каждый реагирует [на переезд] по-разному. У нас были примеры футболистов, которые сразу после перехода ярко начинали, но потом следовал спад. Были и те, кто начинали не очень хорошо, а потом прибавляли.
У Жерсона, кроме проблем с адаптацией, есть и немножко другая причина – он очень утомлен. Приехал сюда после кучи игр и остался без отпуска.
Даже когда его обследовали, мы видели, что функциональное состояние – вообще не то, что нужно. Скорее всего, именно поэтому он и получил травму. На мой взгляд, его в первую очередь нужно хорошо восстановить. Мы над этим работаем.
Качества, которые он показал даже в нынешнем состоянии, могут помочь нам во многих аспектах. Надеемся, что наберет хорошую форму и выдаст максимум.
Говорят, что Жерсон не хочет здесь играть, что Жерсон несчастлив… Это все неправда. Мы постоянно рядом – видим, что все в порядке. Просто у него такое выражение лица, из-за которого все думают, что он чем-то недоволен.
На самом деле он очень позитивный человек, который все время улыбается. И, конечно, хочет показать лучший футбол здесь.
– То есть новости про Саудовскую Аравию – это неправда?
– Конечно, неправда. Никакого предложения не было. Это кто-то придумал.
- «Зенит» купил Жерсона в июле этого года за 25 миллионов евро.
- Игрок провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
- Бразилец не играет с 23 августа.