  В «Зените» отрицают, что Жерсон несчастлив в России: «Просто у него такое выражение лица»

В «Зените» отрицают, что Жерсон несчастлив в России: «Просто у него такое выражение лица»

Сегодня, 16:49
15

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра прокомментировал слухи о нежелании полузащитника Жерсона выступать за петербургскую команду.

– В чем сила Жерсона?

– Это очень техничный футболист, который хорошо видит поле, передачами ведет игру в центре и действует на разных позициях.

Конечно, есть нюансы, которые нужно улучшать: взаимосвязи с партнерами, выполнение требований в обороне.

Но он способен дать то, что у нас немножко пропало, когда Вендел и Клаудиньо не играли. Все видно даже по тому, что он добавил во втором тайме игры с «Ростовом». Уверен, он нам очень поможет.

– Возникло впечатление, что у него очень сложный характер: ни из одного клуба не уходил без конфликта или скандала. Насколько большое внимание этому уделяли?

– Действительно, мы понимаем, что это за футболист, какой у него характер. У Жерсона были ситуации, когда он не совсем благополучно уходил из команд.

Но он был готов перейти к нам, перед трансфером я разговаривал и с ним, и с его представителем.

У него действительно было желание перейти в «Зенит» – это и выгодное предложение, и солидный клуб с хорошей инфраструктурой, о котором он многое знал от наших бразильских футболистов. Ему все это очень понравилось, поэтому он и перешел.

Считаю, ради некоторых игроков стоит рискнуть и посмотреть, как он здесь будет выглядеть. По качествам Жерсон – очень сильный игрок, который играл ведущую роль в самом большом клубе Бразилии.

Будем надеяться, что вести себя будет соответствующе. Это действительно классный футболист, но ему нужно помогать и поддерживать, чтобы он смог показывать максимум здесь.

– Очевидно, Жерсон показывает не тот футбол, которого от него ждали. В чем причина?

– Это адаптация. Каждый реагирует [на переезд] по-разному. У нас были примеры футболистов, которые сразу после перехода ярко начинали, но потом следовал спад. Были и те, кто начинали не очень хорошо, а потом прибавляли.

У Жерсона, кроме проблем с адаптацией, есть и немножко другая причина – он очень утомлен. Приехал сюда после кучи игр и остался без отпуска.

Даже когда его обследовали, мы видели, что функциональное состояние – вообще не то, что нужно. Скорее всего, именно поэтому он и получил травму. На мой взгляд, его в первую очередь нужно хорошо восстановить. Мы над этим работаем.

Качества, которые он показал даже в нынешнем состоянии, могут помочь нам во многих аспектах. Надеемся, что наберет хорошую форму и выдаст максимум.

Говорят, что Жерсон не хочет здесь играть, что Жерсон несчастлив… Это все неправда. Мы постоянно рядом – видим, что все в порядке. Просто у него такое выражение лица, из-за которого все думают, что он чем-то недоволен.

На самом деле он очень позитивный человек, который все время улыбается. И, конечно, хочет показать лучший футбол здесь.

– То есть новости про Саудовскую Аравию – это неправда?

– Конечно, неправда. Никакого предложения не было. Это кто-то придумал.

  • «Зенит» купил Жерсона в июле этого года за 25 миллионов евро.
  • Игрок провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
  • Бразилец не играет с 23 августа.

Только один футболист «Спартака» попал в топ-10 самых дорогих в РПЛ по версии CIES
Орлов объяснил ситуацию с Жерсоном в «Зените»
Мостовой высказался о желании Жерсона уйти из «Зенита» спустя два месяца
Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Зенит Жерсон
Persona_non_Grata
1757945169
А слезы на глазах от лука !)))...
Дубина
1757948567
Отдайте цыгану паспорт пускай домой едет((((
Цугундeр
1757949672
)) "Все глупости в ...(России) совершаются с таким выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь."(с) ну, почти..)
jabba-the-hat
1757949809
Если Зенит ему реально обломал жирный контракт с саудитами, то это выражение с ним надолго. В отличие от Зенита. Хрен тут кто правду скажет.
Красногвардейчик
1757949913
В Зените всё отрицают, и там даже свой солнечный календарь имени Медведева есть))
...короче
1757951156
...понаблюдал вчера за ним, когда он вышел на замену, такое впечатление, что его удивляет наш чемпионат, и когда так плотно играют по нему, пользы мало было, его просто сожрали...
FWSPM
1757952037
Клизму ему поставте и все наладится
