В «Зените» отрицают, что Жерсон несчастлив в России: «Просто у него такое выражение лица»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра прокомментировал слухи о нежелании полузащитника Жерсона выступать за петербургскую команду.

– В чем сила Жерсона?

– Это очень техничный футболист, который хорошо видит поле, передачами ведет игру в центре и действует на разных позициях.

Конечно, есть нюансы, которые нужно улучшать: взаимосвязи с партнерами, выполнение требований в обороне.

Но он способен дать то, что у нас немножко пропало, когда Вендел и Клаудиньо не играли. Все видно даже по тому, что он добавил во втором тайме игры с «Ростовом». Уверен, он нам очень поможет.

– Возникло впечатление, что у него очень сложный характер: ни из одного клуба не уходил без конфликта или скандала. Насколько большое внимание этому уделяли?

– Действительно, мы понимаем, что это за футболист, какой у него характер. У Жерсона были ситуации, когда он не совсем благополучно уходил из команд.

Но он был готов перейти к нам, перед трансфером я разговаривал и с ним, и с его представителем.

У него действительно было желание перейти в «Зенит» – это и выгодное предложение, и солидный клуб с хорошей инфраструктурой, о котором он многое знал от наших бразильских футболистов. Ему все это очень понравилось, поэтому он и перешел.

Считаю, ради некоторых игроков стоит рискнуть и посмотреть, как он здесь будет выглядеть. По качествам Жерсон – очень сильный игрок, который играл ведущую роль в самом большом клубе Бразилии.

Будем надеяться, что вести себя будет соответствующе. Это действительно классный футболист, но ему нужно помогать и поддерживать, чтобы он смог показывать максимум здесь.

– Очевидно, Жерсон показывает не тот футбол, которого от него ждали. В чем причина?

– Это адаптация. Каждый реагирует [на переезд] по-разному. У нас были примеры футболистов, которые сразу после перехода ярко начинали, но потом следовал спад. Были и те, кто начинали не очень хорошо, а потом прибавляли.

У Жерсона, кроме проблем с адаптацией, есть и немножко другая причина – он очень утомлен. Приехал сюда после кучи игр и остался без отпуска.

Даже когда его обследовали, мы видели, что функциональное состояние – вообще не то, что нужно. Скорее всего, именно поэтому он и получил травму. На мой взгляд, его в первую очередь нужно хорошо восстановить. Мы над этим работаем.

Качества, которые он показал даже в нынешнем состоянии, могут помочь нам во многих аспектах. Надеемся, что наберет хорошую форму и выдаст максимум.

Говорят, что Жерсон не хочет здесь играть, что Жерсон несчастлив… Это все неправда. Мы постоянно рядом – видим, что все в порядке. Просто у него такое выражение лица, из-за которого все думают, что он чем-то недоволен.

На самом деле он очень позитивный человек, который все время улыбается. И, конечно, хочет показать лучший футбол здесь.

– То есть новости про Саудовскую Аравию – это неправда?

– Конечно, неправда. Никакого предложения не было. Это кто-то придумал.