Орлов объяснил ситуацию с Жерсоном в «Зените»

Геннадий Орлов оценил слухи о желании полузащитника Жерсона покинуть «Зенит».

«Пишут, что Жерсон хочет покинуть «Зенит»? Ну кто вам такое сказал? Я в это не верю.

Он пока набирает форму, кондиции. Если бы хотел уехать, то сюда бы не приезжал.

И потом: у него вообще-то контракт, ему платят серьезные деньги», – сказал Орлов.