Орлов объяснил ситуацию с Жерсоном в «Зените»

Сегодня, 14:48
5

Геннадий Орлов оценил слухи о желании полузащитника Жерсона покинуть «Зенит».

«Пишут, что Жерсон хочет покинуть «Зенит»? Ну кто вам такое сказал? Я в это не верю.

Он пока набирает форму, кондиции. Если бы хотел уехать, то сюда бы не приезжал.

И потом: у него вообще-то контракт, ему платят серьезные деньги», – сказал Орлов.

  • «Зенит» купил Жерсона в июле этого года за 25 миллионов евро.
  • Игрок провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
  • Бразилец не играет с 23 августа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Жерсон Орлов Геннадий
