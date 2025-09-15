Орлов объяснил ситуацию с Жерсоном в «Зените»

Геннадий Орлов оценил слухи о желании полузащитника Жерсона покинуть «Зенит».
«Пишут, что Жерсон хочет покинуть «Зенит»? Ну кто вам такое сказал? Я в это не верю.
Он пока набирает форму, кондиции. Если бы хотел уехать, то сюда бы не приезжал.
И потом: у него вообще-то контракт, ему платят серьезные деньги», – сказал Орлов.
- «Зенит» купил Жерсона в июле этого года за 25 миллионов евро.
- Игрок провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
- Бразилец не играет с 23 августа.
Источник: «Спорт-Экспресс»