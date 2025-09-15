Введите ваш ник на сайте
Черчесов высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Сегодня, 12:51
5

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.

– Станислав Саламович, как вы относитесь к ужесточению лимита на легионеров? Каким он должен быть на ваш взгляд?

– Руководители встретятся, выскажут свои аргументы, а после уже будет принято решение. Тренеру придется работать в тех реалиях, которые будут – этот закон будет един для всех. Единственное мое пожелание: не делать обязательным количество россиян на поле. Потому что в таком случае, когда ты делаешь замены, иногда приходилось менять двух футболистов, чтобы соблюсти лимит.

Вне зависимости от того, сколько будет разрешено легионеров, главное, чтобы все они могли играть. Девять или десять человек – без разницы, важно, чтобы не было обязательного требования по количеству россиян на поле. Даже если у тебя десять иностранцев, редко когда все будут доступны на игру – травмы, карточки, это нужно учитывать. Опять же, никто легионеру не гарантирует место в составе.

Я как‑то давно говорил, что должны быть качественные иностранцы, например, восемь‑девять человек. Никто из клубов не будет засорять заявку. Играют восемь легионеров – у тебя трое россиян, заменил одного иностранца – уже четверо своих, кого‑то заменил – еще один российский футболист вышел.

Приведу пример из моей практики в «Динамо». Когда мне нужно было менять условного Жиркова, приходилось менять еще кого‑то, чтобы на поле сохранить баланс по лимиту. Как тренеру мне подобное было всегда проблематично. Представьте, идет игра, а нужно считать количество российских футболистов, чтобы не нарушить лимит.

«Зенит» сталкивался с подобным, за что получал техническое поражение.

– Да. Это со стороны кажется, что все так легко. Футбол – командная игра, тренер принимает решение, кто будет играть. И неправильно ставить игрока в состав, только если у него есть определенный паспорт, команда подобное сразу чувствует. Получается так, что при подготовке к игре и во время матча ты должен смотреть не на спортивную форму футболиста, а на его паспорт. Так что эти нюансы нужно учитывать.

– Посыл от министра – должно быть больше россиян.

– Раз в министерстве такой вопрос созрел, значит, у них есть на то какие‑то причины. Но пока аргументов нам не приводили. Грамотные люди соберутся и решат, каким будет лимит.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Черчесов Станислав
Semenycch
1757930620
Может быть этим спортивным недочиновникам ужесточить собственную зарплату, а так же наверняка элитный автомобиль, дом в ближнем Подмосковье и прочее?
Ответить
СильныйМозг
1757936802
Как это не приводится аргументов? Говорят, если мы не играем на международной арене, давайте больше сделаем наших Отечественный игроков. Этот импульс должен зародить новую сильную сборную, на фоне игр с мировыми грандами: Белоруссия, Иордания и всех остальных мировых топов! :)))
Ответить
rash1959
1757940598
"Хорошо излагает, собака. Учитесь! "
Ответить
алдан2014
1757941221
Министр сам сказал,что в футболе не разбирается,и не интересуется. Зачем он вообще эту кашу заварил. Теперь то его точно все знают.
Ответить
