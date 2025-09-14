Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Команда Юрана одержала первую гостевую победу в первенстве Турции

Команда Юрана одержала первую гостевую победу в первенстве Турции

Сегодня, 21:02

«Серикспор», который возглавляет россиянин Сергей Юран, победил в гостях «Ыдгыр» со счетом 2:1 во встрече 5-го тура Первой лиги Турции.

Российский защитник «Серикспора» Кирилл Гоцук и хавбек команды Илья Берковский провели полный матч. Еще один российский защитник Дмитрий Тихий был заменен из-за травмы на 71-й минуте. Нападающий «Серикспора» Илья Садыгов остался в запасе, полузащитник Артем Юран не попал в заявку на игру.

  • «Серикспор» одержал первую гостевую победу в нынешнем сезоне.
  • Команда под руководством Сергея Юрана в 5 матчах набрала 7 очков и занимает 11-е место в Первой лиге.

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Серик Беледиеспор Юран Сергей
