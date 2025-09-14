Команда Юрана одержала первую гостевую победу в первенстве Турции

«Серикспор», который возглавляет россиянин Сергей Юран, победил в гостях «Ыдгыр» со счетом 2:1 во встрече 5-го тура Первой лиги Турции.

Российский защитник «Серикспора» Кирилл Гоцук и хавбек команды Илья Берковский провели полный матч. Еще один российский защитник Дмитрий Тихий был заменен из-за травмы на 71-й минуте. Нападающий «Серикспора» Илья Садыгов остался в запасе, полузащитник Артем Юран не попал в заявку на игру.