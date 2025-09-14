Лига 1. «ПСЖ» победил «Ланс» благодаря дублю Барколя

В матче 4-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле обыграл «Ланс» со счетом 2:0.

Голы у парижан забил Брэдли Барколя на 15-й и 51-й минутах. Два голевых паса отдал Витинья.

Грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия получил травму и был заменeн на 30-й минуте. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

Парижане лидируют в Лиге 1 с 12 очками после 4 туров, «Ланс» идет 7-м с 6 баллами.