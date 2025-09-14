Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лига 1. «ПСЖ» победил «Ланс» благодаря дублю Барколя

Сегодня, 20:11

В матче 4-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле обыграл «Ланс» со счетом 2:0.

Голы у парижан забил Брэдли Барколя на 15-й и 51-й минутах. Два голевых паса отдал Витинья.

Грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия получил травму и был заменeн на 30-й минуте. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

Парижане лидируют в Лиге 1 с 12 очками после 4 туров, «Ланс» идет 7-м с 6 баллами.

Франция. Лига 1. 4 тур
ПСЖ - Ланс - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Б. Барколя, 15; 2:0 - Б. Барколя, 51.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Луис Энрике кардинально изменил внешность
Сафонов поделился, чем его шокировал французский язык 2
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов-2025/26 1
Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ланс ПСЖ Барколя Брэдли
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Газзаев отреагировал на удаление Станковича с «Динамо»
22:30
В «Ростове» прокомментировали победу над ЦСКА: «Настоящие мужики»
22:19
2
Талалаев назвал игрока РПЛ, которого он бы взял в свою команду вместо Роналду
22:12
Челестини объяснил поражение ЦСКА от «Ростова»
22:08
5
РПЛ. «Ростов» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне
21:30
74
ВидеоЦСКА остался в меньшинстве в матче с «Ростовом» после удара Гайича локтем в горло соперника
20:37
7
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед», Холанд оформил дубль
20:25
3
ВидеоАкинфеев допустил результативную ошибку в матче с «Ростовом»
20:09
10
Стало известно, благодаря кому Станкович до сих пор не уволен из «Спартака»
19:45
10
Талалаев отреагировал на ничью «Балтики» с «Зенитом»
19:36
2
Все новости
Все новости
Лига 1. «ПСЖ» победил «Ланс» благодаря дублю Барколя
20:11
ФотоЛуис Энрике кардинально изменил внешность
09:48
Головин вернулся в «Монако» из сборной России с повреждением
Вчера, 16:21
Чемпион мира Манданда завершил карьеру
10 сентября
2
Сафонов поделился, чем его шокировал французский язык
10 сентября
2
Видео«Монако» выложил восхваляющий Головина тикток – фанаты в восторге
10 сентября
Анри опередили в списке бомбардиров сборной Франции
10 сентября
Сафонов объяснил, почему остался в «ПСЖ»: «Я поехал в Европу за трудностями»
10 сентября
3
«Тебя уже продали, ты в курсе?» Сафонов высказался об уходе из «ПСЖ»
9 сентября
2
ВидеоСафонов объяснил кардинальное изменение имиджа
8 сентября
2
Сафонов рассказал, чего ему не хватает в «ПСЖ»
8 сентября
2
ФотоКимпембе перешел из «ПСЖ» в катарский клуб
7 сентября
Украинец Забарный не стал отвечать на вопрос о Сафонове
7 сентября
1
Названы сроки возвращения Дембеле в состав «ПСЖ»
6 сентября
«ПСЖ» взбешен из-за травмы Дембеле в сборной Франции
6 сентября
Луис Энрике сломал ключицу: подробности
6 сентября
5
Кафанов дал совет Сафонову, как вести себя в «ПСЖ»
4 сентября
2
«ПСЖ» не упомянул вызов Сафонова в сборную России
3 сентября
2
Сафонов ответил, в чем стал сильнее за год в «ПСЖ»
3 сентября
Карпин ответил, стоит ли Сафонову уходить из «ПСЖ»
2 сентября
Сафонов объяснил, почему отказался уходить из «ПСЖ»
2 сентября
2
Сафонов – о Забарном: «Без комментариев»
2 сентября
4
ФотоЗащитник сборной Франции перешел из «Интера» в клуб Лиги 1
2 сентября
1
Забарный добивался ухода Сафонова из «ПСЖ»: «Не все решается так, как мы хотим»
1 сентября
9
Забарный впервые высказался об отношениях с Сафоновым в «ПСЖ»
1 сентября
3
Лига 1. «Монако» вырвал победу у «Страсбура» на 90+6-й минуте, Головина заменили на 85-й
31 августа
Лига 1. «ПСЖ» победил «Тулузу» (6:3), у Невеша хет-трик, вратарь парижан отбил пенальти
31 августа
3
Сафонов: «Возможно, я сейчас в лучшей форме»
26 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 