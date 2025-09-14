Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Реакция фанатов «Зенита» на ничью с выходцем из Первой лиги

Реакция фанатов «Зенита» на ничью с выходцем из Первой лиги

Сегодня, 19:08
11

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на итог матча 8-го тура РПЛ против «Балтики» (0:0).

«А самое обидное в этом всем то, что все до матча знали, как все закончится.

Хотя что тут обидного, реалии нынче такие.

Денис Адамов разве что молодец – при такой игре Евгений Латышонок, в принципе, может обратный билет из Калининграда сдавать», – написали болельщики.

  • У «Зенита» 7 матчей подряд без поражений.
  • Команда идет на 6-м месте.
  • Следующий соперник – «Краснодар».

Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Зенит Балтика
Комментарии (11)
Artemka444
1757866269
Кафешка не фанаты, они ни кто!!!
Ответить
andrei-sarap-yandex
1757866354
СЕМАК уходи....игроков тошнит от тебя...нет игры.тактики и мотивации....
Ответить
Интерес
1757866837
Привыкайте к своему положению дорогостоящего середняка.Безумно дорогостоящего.
Ответить
bset
1757867029
"А самое обидное в этом всем то, что мы позор российского футбола" - сказали болельщики
Ответить
Цугундeр
1757867243
Верно.(
Ответить
vvv123
1757868076
С Краснодаром то же будет, если не хуже. Команда не бежит, цели тренером не сформулированы, молодежь продана конкурентам... чего ждать от тренера Семака?
Ответить
Everest13
1757869223
В этом году зениту приказали не дёргаться))) (
Ответить
Константин-Шапкин-google
1757871572
Спасибо скажите, что с ничьей уехали
Ответить
Garrincha58
1757872568
Зачем покупать игроков за 35 и 25 лямов уе если в команде нет тренера?????Они думают с приходом нового ген директора команда заиграет по новому так она и заиграла ещё хуже и хуже уже некуда в Краснодаре Зенит ждёт разгром и я думаю отставку Семака
Ответить
