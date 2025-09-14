Реакция фанатов «Зенита» на ничью с выходцем из Первой лиги

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на итог матча 8-го тура РПЛ против «Балтики» (0:0).

«А самое обидное в этом всем то, что все до матча знали, как все закончится.

Хотя что тут обидного, реалии нынче такие.

Денис Адамов разве что молодец – при такой игре Евгений Латышонок, в принципе, может обратный билет из Калининграда сдавать», – написали болельщики.