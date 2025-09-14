Реакция фанатов «Зенита» на ничью с выходцем из Первой лиги

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на итог матча 8-го тура РПЛ против «Балтики» (0:0).
«А самое обидное в этом всем то, что все до матча знали, как все закончится.
Хотя что тут обидного, реалии нынче такие.
Денис Адамов разве что молодец – при такой игре Евгений Латышонок, в принципе, может обратный билет из Калининграда сдавать», – написали болельщики.
- У «Зенита» 7 матчей подряд без поражений.
- Команда идет на 6-м месте.
- Следующий соперник – «Краснодар».
Источник: телеграм-канал «Кафешка»