Мусаев считает, что в ворота «Краснодара» назначили спорный пенальти

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги домашнего матча 8-го тура РПЛ с «Акроном» (2:1).

– Как и ожидали, очень сложная игра. «Акрон» хорошо готов физически. Дзюба – один из самых сильных форвардов российского футбола, многое через него строится. Были проблемы, особенно с подборами. Хорошо играли, хорошо выходили.

Расстраивает пенальти: очень спорная ситуация. Если это пенальти, тогда нужно отменять второй гол «Локомотива» в наши ворота, когда Батраков забивал с фолом. Также расстраивает удаление, надо было сыграть аккуратнее. Но, самое главное, что выстояли.

– Есть понимание по удалению Косты?

– Не хочу больше говорить о судействе. Много было сказано о них после ЦСКА. Мы сегодня выиграли, это самое главное. Есть кому разбираться с этим.

– Как состояние Черникова и Густаво?

– Черников проходит обследование. Степень уточняется. Не знаю, но время ему понадобится. Густаво в лучшем случае начет индивидуально тренироваться на следующей неделе. Ему понадобится время.