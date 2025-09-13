Дзюба сказал, в чем он превосходит Роналду

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал единственное качество, в котором превосходит форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Сегодня в матче 8-го тура РПЛ тольяттинцы в гостях уступили «Краснодару» (1:2).

– Вы много опускались в оборону, даже Криштиану этого не делает.

– Криштиану – великий. Но единственное, в чем я его обхожу, – я более командный игрок. Стараюсь помогать команде на всем поле.