Дзюба сказал, в чем он превосходит Роналду

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал единственное качество, в котором превосходит форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Сегодня в матче 8-го тура РПЛ тольяттинцы в гостях уступили «Краснодару» (1:2).
– Вы много опускались в оборону, даже Криштиану этого не делает.
– Криштиану – великий. Но единственное, в чем я его обхожу, – я более командный игрок. Стараюсь помогать команде на всем поле.
- Дзюба забил единственный гол своей команды, реализовав пенальти на 23-й минуте. У «быков» отличились Виктор Са на 14-й и Никита Кривцов на 76-й.
- 37-летний Дзюба в текущем сезоне РПЛ провел 8 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»