Дзюба установил новый рекорд российского футбола

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба установил абсолютный рекорд чемпионатов России по числу голов, забитых в ворота одной команды. Сегодня в гостевой игре 8-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2) он в 15-й раз в карьере поразил ворота «быков».

До этого он делил лидерство с Александром Кержаковым, который 14 раз забил в ворота «Динамо». При этом сам Дзюба тоже 14 раз отправил мяч в сетку ворот бело-голуых.

По 13 мячей форвард забил «Уралу» и «Крыльям Советов». Столько же Кержаков отправил в ворота «Спартака», а Роман Павлюченко – в ворота «Ростова».