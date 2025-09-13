Карпин сказал, в чем «Динамо» было хуже «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин после матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2) заявил, что его команда уступала сопернику в согласованности действий.

– «Динамо» скорее потеряло два очка, чем приобрело одно?

– Да.

– В каких компонентах игры вы сегодня были лучше и хуже «Спартака»?

– Разбор игры делать сейчас сложно. В интенсивности мы были лучше, если говорить не про тактику, а про желание и самоотдачу. Были хуже в согласованности действий. Макаров начинает атаку тем, что сбивает Рубенса. Это что? Несогласованность, притирка – как угодно называйте.