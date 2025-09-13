Тюкавин – после матча со «Спартаком»: «Еле сдержался, чтобы не заплакать»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями от возвращения после травмы.

Тюкавин сыграл в сегодняшнем матче против «Спартака» (2:2).

Нападающий восстанавливался после травмы крестообразных связок.

«Психологически как себя чувствую? Нормально.

Были ли мурашки, когда болельщики меня приветствовали? Да, были. Еле сдержался, чтобы не заплакать. Эмоции нельзя передать.

Цель на ближайшие 5 туров? Набирать кондиции через игры и тренировки. Возможно, в матче на Кубок получится получить больше игрового времени», – сказал Тюкавин.