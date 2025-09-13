В «Динамо» сказали, уволят ли Карпина после ничьей со «Спартаком»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб не планирует увольнять Валерия Карпина с поста главного тренера команды. Сегодня бело-голубые сыграли со «Спартаком» вничью (2:2) в 8-м туре РПЛ.

– Мог ли этот матч стать последним для Карпина?

– Не думаю. У тренера долгосрочный контракт, у нас с ним серьезные планы на будущее. Эта игра имела позитивные моменты в плане сыгранности. Надеемся, этот тренд продолжится и команда будет набирать больше очков.