В «Динамо» сказали, уволят ли Карпина после ничьей со «Спартаком»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб не планирует увольнять Валерия Карпина с поста главного тренера команды. Сегодня бело-голубые сыграли со «Спартаком» вничью (2:2) в 8-м туре РПЛ.
– Мог ли этот матч стать последним для Карпина?
– Не думаю. У тренера долгосрочный контракт, у нас с ним серьезные планы на будущее. Эта игра имела позитивные моменты в плане сыгранности. Надеемся, этот тренд продолжится и команда будет набирать больше очков.
- Дубль у «Динамо» в матче оформил Бителло, отличившийся на 26-й и 45+3-й минутах. У «Спартака» два гола забил Ливай Гарсия на 19-й и 63-й.
- «Динамо» занимает 8-е место в РПЛ с 9 очками после 8 туров.
Источник: «Матч ТВ»