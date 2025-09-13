Введите ваш ник на сайте
Арбитр сообщил, за что удалил Станковича в матче с «Динамо»

Сегодня, 21:07
5

Опубликован протокол матча 8-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (2:2). В нем главный арбитр Егор Егоров записал причины удалений.

Судья указал, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку за «использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра».

Тренер вратарей «Спартака» Пьерлуиджи Бривио получил красную карточку за «выход на поле в момент остановки игры в конфронтационной манере».

  • Станкович пропустит как минимум матч следующего тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Скриншот официального сайта РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Егоров Егор
Дубина
1757786976
Газпрому так нужно значит((((
Taps
1757787185
Придурок. Давай, до свидания ...
