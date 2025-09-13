Примера. Захарян не спас «Сосьедад» от поражения от «Реала» (1:2), мадридцы были в меньшинстве с 32-й минуты

«Реал» победил на выезде «Реал Сосьедад» в 4-м туре Примеры. 1+1 у мадридцев оформил Килиан Мбаппе.

С 32-й минуты «Реал» был в меньшинстве после прямой красной карточки Дина Хейсена.

У «Сосьедада» на 66-й минуте на замену вышел Арсен Захарян. Россиянин появился на поле впервые с февраля.

«Реал» лидирует в таблице, идя без потерь. У «Сосьедада» два очка после четырех туров.