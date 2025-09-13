Введите ваш ник на сайте
  Примера. Захарян не спас «Сосьедад» от поражения от «Реала» (1:2), мадридцы были в меньшинстве с 32-й минуты

Примера. Захарян не спас «Сосьедад» от поражения от «Реала» (1:2), мадридцы были в меньшинстве с 32-й минуты

Сегодня, 19:14
5

«Реал» победил на выезде «Реал Сосьедад» в 4-м туре Примеры. 1+1 у мадридцев оформил Килиан Мбаппе.

С 32-й минуты «Реал» был в меньшинстве после прямой красной карточки Дина Хейсена.

У «Сосьедада» на 66-й минуте на замену вышел Арсен Захарян. Россиянин появился на поле впервые с февраля.

«Реал» лидирует в таблице, идя без потерь. У «Сосьедада» два очка после четырех туров.

Испания. Примера. 4 тур
Реал Сосьедад - Реал - 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 - К. Мбаппе, 12; 0:2 - А. Гюлер, 44; 1:2 - М. Оярсабаль, 56 (с пенальти).
Удаления: нет - Д. Хейсен, 32.
Таблица турнира Календарь турнира

Комментарии (5)
FFR
1757780314
Бомбардир, вы, что пьяные , что ли там? Реал победил 1+1 ???? А где гол Арда Гюлер?
Ответить
САНЁК17
1757780334
А почему не спас Артурчик, вид должен был, ну ё моё, Мадрид идет дальше с победами!
Ответить
neim
1757780347
А что, должен был ? (((
Ответить
raritet
1757788779
Понимаю., что если бы он забил.Реалу всего 3 года, но это не помогло команде уйти от поражения...
Ответить
