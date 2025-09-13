Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Торпедо» прокомментировали назначение Парфенова

Сегодня, 13:24

Советник президента «Торпедо» Денис Маслов высказался о назначении Дмитрия Парфенова на пост главного тренера.

«Совместно с президентом клуба Дмитрием Шаповалом мы подобрали кандидатов на пост главного тренера, которые отвечали всем критериям. Таких кандидатов подобралось несколько, со всеми провели встречи, переговорили, познакомились, послушали их видение и предоставили финалистов на утверждение совету директоров, куда входят акционеры клуба.

Они выбрали и назначили Дмитрия Владимировича Парфeнова, с чем мы его и поздравляем!» – сказал Маслов.

  • Ранее Парфенов работал в «Текстильщике», «Тосно», «Урале», тульском «Арсенале», «Родине» и «Актобе».
  • «Торпедо» занимает 17‑е место в таблице PARI Первой лиги с 6 очками в 10 турах.
  • Накануне «Торпедо» проиграло «Волге» (2:3).

Еще по теме:
«Торпедо» назначило знаменитого экс-спартаковца на пост главного тренера 13
Раскрыта зарплата Парфенова в «Торпедо»
Назван основной кандидат на пост главного тренера «Торпедо» 7
Источник: «Чемпионат»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Парфенов Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
РПЛ. Дубль Боселли принес «Пари НН» победу над «Оренбургом» (3:1) в Саранске
16:00
1
Станкович выпустил новичков-защитников в старте на «Динамо»
15:41
4
ВидеоШикарный гол Олусегуна ножницами в ворота «Оренбурга»
15:28
Титов спрогнозировал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
15:15
5
Новая информация о возвращении Саввиди в «Ростов»
14:35
3
Игрок «Кельна» порвал «кресты» в 3-й раз за 1,5 года
14:15
Игонин определил, у кого больше шансов на победу в дерби «Динамо» – «Спартак»
13:55
Известная футболистка назвала самых симпатичных игроков «Спартака»
13:40
12
Генич предсказал исход матча «Динамо» – «Спартак»
13:16
1
Прогноз Бубнова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:50
6
Все новости
Все новости
Президент «Урала» назвал своего игрока «лохом»
14:46
1
В «Торпедо» прокомментировали назначение Парфенова
13:24
Фото«Торпедо» назначило знаменитого экс-спартаковца на пост главного тренера
11:09
13
Раскрыта зарплата Парфенова в «Торпедо»
10:32
Назван основной кандидат на пост главного тренера «Торпедо»
00:36
7
«Торпедо» убрало третьего тренера за месяц
Вчера, 23:48
5
Определен самый дорогой трансфер лета в Первой лиге
Вчера, 11:08
Экс-спартаковец Маслов подписал контракт с новым клубом
Вчера, 00:12
4
«Торпедо» объявило о восьми переходах за день
11 сентября
1
«Уфа» планирует улучшить результаты с помощью кумыса
9 сентября
1
В Первой лиге случилась смена лидера
8 сентября
Губерниев считает позором, что на «Золотой мяч» не номинированы игроки из ФНЛ
8 сентября
5
Только одна команда не имеет побед в сезоне Первой лиги
8 сентября
ВидеоПервая лига. Евсеев при поддержке десантуры начал в «Черноморце» с волевой победы над своим бывшим клубом (3:2)
7 сентября
3
Хорват из «Уфы» признался в любви к России
7 сентября
2
Евсееву озвучили цели на сезон в новом клубе
5 сентября
1
ФотоМирзов вернулся в бывший клуб
5 сентября
2
ФотоЕвсеев вернулся к тренерской работе
5 сентября
5
ВидеоШалимов накричал на журналиста после упущенной на 100-й минуте победы
4 сентября
6
Моцпан из «Факела» рассказал, сколько тратит в месяц
4 сентября
ФотоИспанец возглавил «Родину» из Первой лиги
4 сентября
2
Стала известна зарплата Евсеева в клубе Первой лиги
3 сентября
2
Раскрыты три трансферные цели «Торпедо»
3 сентября
1
Последняя команда Первой лиги предложила контракт Евсееву
2 сентября
2
«Торпедо» назначило нового тренера
1 сентября
5
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
1 сентября
2
В Первой лиге сменился лидер
31 августа
4
Фото«Черноморец» объявил об уходе экс-игрока сборной России спустя 5 матчей
29 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 