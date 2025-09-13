В «Торпедо» прокомментировали назначение Парфенова

Советник президента «Торпедо» Денис Маслов высказался о назначении Дмитрия Парфенова на пост главного тренера.

«Совместно с президентом клуба Дмитрием Шаповалом мы подобрали кандидатов на пост главного тренера, которые отвечали всем критериям. Таких кандидатов подобралось несколько, со всеми провели встречи, переговорили, познакомились, послушали их видение и предоставили финалистов на утверждение совету директоров, куда входят акционеры клуба.

Они выбрали и назначили Дмитрия Владимировича Парфeнова, с чем мы его и поздравляем!» – сказал Маслов.