  Радимов предсказал, какое событие точно будет в дерби «Динамо» – «Спартак»

Радимов предсказал, какое событие точно будет в дерби «Динамо» – «Спартак»

Сегодня, 09:35
14

Бывший динамовец Владислав Радимов прокомментировал назначение судьи Егора Егорова на матч 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак».

По мнению Радимова, судейский скандал неизбежен.

– Я не понимаю одного: зачем на матч «Динамо» и «Спартака» назначили молодого судью Егора Егорова, у которого на данный момент всего 16 матчей практики? Только что ведь был печальный опыт, когда судил Рафаэль Шафеев, испортил матч «Краснодара» и ЦСКА. Мне кажется, это просто назло делается, когда неопытных назначают на такие матчи. Ладно, один раз решили попробовать, но ведь категорически не получилось. Но нам тут же второй матч такой «дарят».

– То есть, есть шанс судейского скандала?

– Я думаю, что вероятность скандала 100%.

  • 32-летний Егоров – сын бывшего арбитра РПЛ Игоря Егорова.
  • В этом сезоне РПЛ у Егорова 3 матча (2 назначенных пенальти).
  • Матч «Динамо»«Спартак» начнется в 16:45 мск.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Радимов Владислав
Комментарии (14)
VPERDIV SPARTAK
1757745818
Так Лукойл и подсуетился с печеньками))) Спартак самая договорная и допинговая командочка! Почему ее не могут расформировать то непонятно
Ответить
ПалкоВводецъ007
1757747234
Пара событий произойдёт точно. У Динамо будет удаление и левый пенальти в их ворота. Антинародный российский позор без этого не играет. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1757749899
...пацана-арбитра специально под танк кинули...
Ответить
Taps
1757750654
Кто-то бабки заслал ...
Ответить
Cleaner
1757751713
Какое СОБЫТИЕ точно будет в дерби Динамо – Спартак? С вероятностью 100 процентов купленные Спартаком судьи УДАЛЯТ одного или двух игроков Динамо. У соперников Спартака всегда игроков удаляют. Тянут Судьи Спартака, боятся, что команда без их помощи в Пердив вылетит. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Вальдемар Запашный
1757754044
Егор Егоров молодой судья, но не мошенник, как Казарцев, Левников, Бобровский, Шадыханов и им подобные.
Ответить
rash1959
1757754579
...главное СОБЫТИЕ у вас впереди... (М.Булгаков)
Ответить
Garrincha58
1757756293
пофиг две недокоманды сыграют вничью
Ответить
cska1948
1757756554
Прекрасно помню, когда в 90-е Спартак 9 раз становился чемпионом, на его ответственные игры назначали молодых арбитров. Я поначалу удивлялся, но потом понял! Молодыми проще управлять. Молодому арбитру говорили примерно следующее: "Если хочешь судить "вышку", то Спартак сегодня должен победить". Похоже, что в этом чемпионате перед судьями стоит одна задача: Зенит должен отпраздновать столетие в ранге чемпионов. А кому это проще сказать? Конечно, молодому, начинающему арбитру. Все ругают Шафеева, что испортил игру ЦСКА — Краснодар. А официально все его решения в спорных моментах признаны ВЕРНЫМИ. Почему? Да потому, что перед ним стояла задача свести матч вничью. И перед судьями ВАР такая задача стояла. Поэтому они не позвали Шафеева к монитору ни в случае КК Кордобе, ни в случае попадания мяча в руку в штрафной «Краснодара» в конце матча. Вот и перед молодым Егоровым наверняка стоит задача свести матч вничью.
Ответить
