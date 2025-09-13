Радимов предсказал, какое событие точно будет в дерби «Динамо» – «Спартак»

Бывший динамовец Владислав Радимов прокомментировал назначение судьи Егора Егорова на матч 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак».

По мнению Радимова, судейский скандал неизбежен.

– Я не понимаю одного: зачем на матч «Динамо» и «Спартака» назначили молодого судью Егора Егорова, у которого на данный момент всего 16 матчей практики? Только что ведь был печальный опыт, когда судил Рафаэль Шафеев, испортил матч «Краснодара» и ЦСКА. Мне кажется, это просто назло делается, когда неопытных назначают на такие матчи. Ладно, один раз решили попробовать, но ведь категорически не получилось. Но нам тут же второй матч такой «дарят».

– То есть, есть шанс судейского скандала?

– Я думаю, что вероятность скандала 100%.