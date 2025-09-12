«Интер» поздравил главного тренера «Спартака» с днем рождения

Пресс-служба «Интера» накануне не забыла поздравить с днем рождения главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Решительность, великолепная техника и талант: именно эти качества Станкович всегда привносил в «Интер». Его история в составе «нерадзурри» началась в январе 2004 года.

Затем последовали выдающиеся голы и незабываемые эмоции: бывший сербский полузащитник забил 42 гола в 326 матчах за «Интер».

В общей сложности Станкович выиграл с «нерадзурри» 15 трофеев: Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, пять раз – скудетто, а также по четыре раза – Кубок и Суперкубок Италии. «Интернационале» и все болельщики «нерадзурри» поздравляют Деяна Станковича с 47-летием», – написали миланцы.