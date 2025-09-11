«Динамо» не разрешило Смолову тренироваться с командой: известна причина

Федор Смолов подтвердил, что после ухода из «Краснодара» рассчитывал на тренировки с «Динамо», но клуб ему отказал.

– Трансферное окно в России закрывается…

– Так у меня следующий матч с «Соколом». Мы не просто так тренировались с ребятами, чувствую себя своим в коллективе. Хочется продолжать побеждать в Кубке России.

– Вы будете без команды до зимы?

– Посмотрим. Такая вероятность есть. Сейчас буду готовиться с «Броуками».

– Чувствуете здесь себя дядькой?

– Нет такого, а в профессиональном футболе последние два года чувствовал себя так.

– Вы хотели с «Динамо» потренироваться.

– Да, но не разрешили ввиду не самых удачных результатов клуба на сегодняшний день.