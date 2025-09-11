Смолов ответил на вопрос о возбуждении уголовного дела

Нападающий «БроукБойз» Федор Смолов отказался от комментариев по поводу возбуждения против него уголовного дела.

Футболист обвиняется в «умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести».

Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В отношении Смолова избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Сегодня форвард «БроукБойз» забил «Леон Сатурну» (2:0) в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубке России.

– Мешало, что в СМИ опять попала эта история?

– Не буду комментировать.