Дегтярев знает Семака: «Очевидно, что министр пошутил»

В окружении министра спорта РФ Михаила Дегтярeва прояснили его резонансное высказывание о Сергее Семаке.

Ранее он заявил: «Семак? А кто это? Я не знаю, кто главный тренер «Зенита». И зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма».

«Очевидно, что министр пошутил, отреагировал на каверзный вопрос журналиста, который хотел его поддеть.

Министр вообще человек с юмором, отжигает с удовольствием и уважает таких же людей с юмором», – сказал человек из окружения чиновника.