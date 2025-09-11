Дегтярев знает Семака: «Очевидно, что министр пошутил»

В окружении министра спорта РФ Михаила Дегтярeва прояснили его резонансное высказывание о Сергее Семаке.
Ранее он заявил: «Семак? А кто это? Я не знаю, кто главный тренер «Зенита». И зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма».
«Очевидно, что министр пошутил, отреагировал на каверзный вопрос журналиста, который хотел его поддеть.
Министр вообще человек с юмором, отжигает с удовольствием и уважает таких же людей с юмором», – сказал человек из окружения чиновника.
- Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. При нем команда 6 раз подряд становилась чемпионом России.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова