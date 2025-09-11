Введите ваш ник на сайте
Дегтярев знает Семака: «Очевидно, что министр пошутил»

Вчера, 18:18
18

В окружении министра спорта РФ Михаила Дегтярeва прояснили его резонансное высказывание о Сергее Семаке.

Ранее он заявил: «Семак? А кто это? Я не знаю, кто главный тренер «Зенита». И зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма».

«Очевидно, что министр пошутил, отреагировал на каверзный вопрос журналиста, который хотел его поддеть.

Министр вообще человек с юмором, отжигает с удовольствием и уважает таких же людей с юмором», – сказал человек из окружения чиновника.

  • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. При нем команда 6 раз подряд становилась чемпионом России.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Дегтярев Михаил
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aaaaahhhh
1757606018
значит дважды дебил.
Ответить
erybov1965
1757607351
Ну то, что тренеров у нас тьма, так это правда. Оплатил — прошел обучение, еще раз оплатил — получил лицензию, и вот готовый тренер. Немного потренировал, еще оплатил — получил лицензию выше и т. д., хоть до тренера сборной. Только хороших тренеров столько же, сколько хороших российских фильмов.
Ответить
NewLife
1757607825
Как позорно и недостойно так оправдывать болвана(
Ответить
andr45
1757608526
ОЛЬГА ЛЮБИМОВА, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ «Выяснила неожиданно для себя, что я ни хрена не культурный человек. Ну, вот если быть честной перед самой собой, то я просто не переношу: — ходить на выставки — в музеи — оперу — балет — классическую музыку — я была в Париже, но не была в Лувре — я не хочу увидеть своими глазами Мону Лизу — я не плавала по каналам в Венеции на гондоле О лжи: «Я вот вру часто, поэтому у меня есть два варианта вранья: 1. Вру официально, потому что насрать на тех, кому вру. Типа: вы знаете, что я вру и я это знаю. Но мы держим лицо и продолжаем нести вот все это. Ну как на встречах Медведева с министрами, ну типа так…»
Ответить
MaxRnD
1757609421
Неуклюжее оправдание полнейшей профнепригодности
Ответить
Dmitty
1757611146
Может быть, он про изменения лимита тоже ПОШУТИЛ...
Ответить
DMитрий
1757612930
Министр вообще человек с юмором, отжигает с удовольствием таких же людей.
Ответить
R-W_warrior
1757613708
Мля... А я вот только сегодня узнал , что Дегтярев -какой-то министр какого-то там спорта , а не великий оружейник...В общем , фамилию позорит не по деццки.
Ответить
anatolich72
1757615990
Пусть в клоуны идёт, и в цирке отжигает.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1757621919
В каждой шутке есть доля шутки, а остальное - чистая правда... Кончено, всякую Серьожэньку министру знать не комильфо....
Ответить
