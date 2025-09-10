Мостовой прокомментировал назначение Тедеско в «Фенербахче»

Александр Мостовой дал новый комментарий по поводу назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера «Фенербахче».

«Это то, о чем я говорил много раз. Агенты работают, с ними делятся.

Сейчас его раскусят и быстро уберут. Когда его позвали в Бельгию, у меня вообще волосы дыбом встали. Но бельгийцы его быстро раскусили. Жалко, что два года потеряли.

Мы же видим, что такие люди продолжают пролезать в футболе. Это нормально», – сказал Мостовой.