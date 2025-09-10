Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой прокомментировал назначение Тедеско в «Фенербахче»

Мостовой прокомментировал назначение Тедеско в «Фенербахче»

Вчера, 17:09
2

Александр Мостовой дал новый комментарий по поводу назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера «Фенербахче».

«Это то, о чем я говорил много раз. Агенты работают, с ними делятся.

Сейчас его раскусят и быстро уберут. Когда его позвали в Бельгию, у меня вообще волосы дыбом встали. Но бельгийцы его быстро раскусили. Жалко, что два года потеряли.

Мы же видим, что такие люди продолжают пролезать в футболе. Это нормально», – сказал Мостовой.

  • Место главного тренера «Фенербахче» вакантно с 29 августа, когда стамбульцы уволили Жозе Моуринью. Португальца отправили в отставку после вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики».
  • 39-летний Тедеско был главным тренером «Спартака» в 2019–2021 годах.
  • «Фенербахче» занимает 5-е место в чемпионате Турции с 7 очками после 3 матчей.

Источник: «Матч ТВ»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Фенербахче Тедеско Доменико Мостовой Александр
