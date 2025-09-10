Челестини сказал, сколько еще игроков нужно ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, сколько игроков еще нужно команде, чтобы получить сбалансированный состав.

– Вам нужен нападающий? Были слухи про Угальде, Бельтрана, Маркоса Леонардо. Ожидается ли кто‑то ещe на вход?

– Мы ожидаем игроков, я давно говорил об этом. Плюс нас покинули многие игроки. Два‑три усиления нам необходимы. Если подтвердится трансфер Кармо, то это уже плюс один. Но мне необходимо будет ещe два усиления, чтобы иметь сбалансированный состав.