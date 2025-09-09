Кафанов: «Вратарская бригада в сборной России – одна из лучших в Европе»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высоко оценил уровень своих голкиперов.

«Вратарская бригада сборной России – точно одна из лучших в Европе. Но чтобы сравнивать, надо играть в еврокубках. Если взять четверку-пятерку наших клубов, которые могли бы сейчас играть в Европе, то мы были бы как минимум не хуже. Но пока игр нет, мы не можем это доказать.

Когда мы вернемся, думаю, что, какой бы клуб ни играл в каком-либо турнире, вратари будут выглядеть очень достойно», – сказал Кафанов.

На сентябрьском сборе в команде были следующие вратари: