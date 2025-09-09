Агент Глебова прокомментировал интерес «Арсенала» и «Интера»

Таймаз Хархаров, агент полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, прокомментировал интерес к игроку из Европы.

«Со мной связывались некоторые европейские клубы из топ-5 лиг по Глебову, причем топовые, выступающие в Лиге чемпионов. Узнавали про характер Кирилла, знание языка и возможные экономические детали сделки.

Он яркий футболист с хорошими качествами, по моим данным, входит в топ-10 самых скоростных игроков Европы до 20 лет. В футболе высоко ценится скорость, поэтому нет удивления интересу топовых клубов к нему. Но никаких конкретных переговоров по переходу мы не ведем, Глебов полностью сосредоточен на выступлениях за ЦСКА.

В будущем мы готовы рассматривать варианты с переходом в топовый европейский клуб, но сейчас его мысли связаны с тем, чтобы помочь привести ЦСКА к новым трофеям.

Есть ли звездная болезнь у Глебова? Кирилл – очень воспитанный и порядочный парень, опасений насчет звездной болезни у меня нет. Мы всегда с ним говорим о том, что нужно оставаться скромным человеком, несмотря на растущие доходы. Это всего лишь приятный бонус от его кропотливой работы, а так, надо сосредотачиваться на других вещах», – сказал Хархаров.